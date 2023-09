"Fui afortunado": Memo Bunke revela detalles de su accidente

El humorista Memo Bunke debió ser hospitalizado de urgencia en la Posta Central este miércoles tras sufrir un accidente.

A través de redes sociales, su familia dio a conocer la noticia, sin entregar mayores detalles y pidiendo a sus seguidores "orar" por su salud.

"Memo Bunke tuvo un accidente y se encuentra hospitalizado en la posta central, donde gracias a dios y todos sus trabajadores esta muy bien atendido", escribieron en un posteo de Instagram.

Los detalles del accidente

En conversación con LUN, Bunke reveló que debió ser intervenido de urgencia tras sufrir "una fractura expuesta tras ocupar una galletera de manera incorrecta", mientras hacía de "maestro chasquilla".

"Estaba colocando un piso de caucho en un gimnasio y para cortar usé la galletera. Siempre la uso con las dos manos (además de guantes), pero aquí, como era un detalle, agarré el trozo de caucho con una mano, la galletera se me fue y me agarró la mano. Dentro de lo malo, los médicos me dijeron que fui muy afortunado", señaló Guillermo Albuquerque.

Asimismo, el humorista aseguró que la operación había sido un éxito y que podrá "tocar guitarra, que es lo que más me interesa".

En tanto, la traumatóloga Daniela Pérez, especialista en mano del recinto asistencial, sostuvo que "afortunadamente el pronóstico es bueno, por supuesto siempre dependiendo de los cuidados post operatorios y de los controles. Pero debiera recuperar la funcionalidad de su mano de forma adecuada".

El show debe continuar

Pese al accidente, Memo confirmó que hará los dos shows que tenía pactados para fiestas patrias, comenzando este viernes.

"Voy a hacer los dos shows con un acompañante que toque guitarra. Los doctores saben esto y me dijeron que lo más importante es que no haga fuerza con la mano. Son actuaciones de una hora y quiero agarrar para el chuleteo esto", aseguró el comediante, añadiendo que "en la adversidad, siendo humorista, uno tiene que usarlo".