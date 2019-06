Jani Dueñas rompió el silencio: Viña fue como un choque en moto contra un árbol

La comediante y actriz Jani Dueñas realizó la primera entrevista luego de su paso por el Festival de Viña 2019, donde fue pifeada por el público que impidió que terminara su rutina.

Dueñas conversó revista Sábado tres meses después de pasar por la Quinta Vergara, y partió explicando por qué aceptó ir al evento. "Cuando me preguntaban, yo decía que no quería ir porque no me sentía preparada. Pero algo pasó en el camino que luego de Netflix, de la revista Time, yo me tenté, me seduje un poquito con la transversalidad, y de tratar de llevar lo mío a un público más masivo y ver qué pasa", afirmó.

La comediante comparó su participación con "un accidente. A un choque en moto contra un árbol. O correr una maratón, llegar a la meta y que te agarren a patadas". Además, dijo que la sensación "es un mar de rechazo y de violencia".

"Mi mánager me fue a buscar al escenario con cara de funeral y yo estaba con un extraño ataque de risa nerviosa. Luego llegaron los ejecutivos a mi camarín, todos con cara de funeral y yo echando la talla. Yo creo que estaba en adrenalina profunda", contó.

"Yo siento que la gente no logra entender que uno sale de ahí sin saber muy bien lo que pasó. Para mí ha sido un misterio, y todavía lo es. Obviamente bajé ciertas ideas. Y aquí viene la autocrítica: yo no me preparé para el festival", confesó Dueñas.

Y enfatizó: "Preparé una rutina que sentí que era un poquito más transversal que la que hago siempre. No hice festivales. Hice solo bares. No hice shows grandes, y probé la rutina solo con la gente que me va a ver siempre, que es la gente que piensa igual que yo. Ese fue mi error. No saber a lo que iba".