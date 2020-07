"Me tergiversaron": Lucho Arenas Jr. recordó su almacenamiento de agua

En 2012, se hablaba de un posible fin del mundo y en ese contexto se conoció que Lucho Arenas Jr. juntó más de 500 botellas de agua y otras provisiones.

Ocho años después, el mismo humorista afirmó que no lo hizo por lo anunciado por los mayas para diciembre de 2012.

"Jamás dije que se iba a acabar el mundo. Me tergiversaron", dijo el comediante en entrevista con La Cuarta.

"Sólo miraba mi entorno y me preparé en caso de que llegara una crisis social. Y creo que no me equivoqué", expresó.

Asimismo, afirmó que tiene "la mitad de agua de lo que tenía antes. Debo tener unos seis bidones de agua cerrados. Pero hoy es mucho más masivo juntar".

"Ahora son las autoridades las que aconsejan guardar agua o alimentos para que no ocupen tanto los permisos. Y esa política yo siempre la tuve", dijo Arena.