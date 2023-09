Memo Bunke sigue con problemas de salud: pidió dadores de sangre

Una semana después de su accidente, Memo Bunke ahora reveló que sigue con problemas e incluso pidió dadores de sangre.

La semana pasada, el comediante sufrió una fractura expuesta al usar una galletera y fue intervenido exitosamente.

Ahora, Memo Bunke publicó un video desde su casa "con un poco de dolor. Cuando me duele mucho tomo las medicinas que tengo que tomar".

Y luego agregó: "Hago este video porque necesito dadores de sangre. Me pidieron y no he podido conseguir. Así que si alguien quiere ir a donar sangre a la Posta Central, a nombre de Guillermo Alburquenque, que soy yo, sería súper bueno. Donar sangre es donar vida".