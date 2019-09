A los 75 años falleció Ric Ocasek, líder de The Cars

Ric Ocasek, el líder de The Cars y afamado productor musical, falleció este domingo a los 75 años.

Según informó NBC News, el músico fue encontrado sin vida en un departamento en Nueva York.

Si bien no se ha determinado la causa de muerte, las autoridades descartaron que haya intervención de terceros.

Ocasek fue uno de los fundadores de The Cars en 1976, banda de new wave de la que fue vocalista y que entre sus éxitos tuvieron "Just What I Needed", "Shake It Up" y "Drive".