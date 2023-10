Así fue el primer show de AC/DC en Power Trip tras siete años

El pasado sábado 7 de octubre se concretó en Estados Unidos uno de los regresos más esperados de la música: el del grupo australiano AC/DC.

En el marco del súper festival Power Trip, la banda concretó su primera presentación en siete años y la primera junto a su cantante Brian Johnson, luego de que este abandonara la actividad por razones médicas.

Tras el show de Judas Priest fue el turno del reencuentro de AC/DC encabezado por Johnson en la voz, Angus Young con su inconfundible guitarra, Cliff Williams en el bajo, Stevie Young -sobrino de Angus- en la guitarra rítmica y Matt Laug en batería.

Durante su actuación los australianos tocaron 24 canciones, incluyendo dos temas de su último álbum "Power Up" (2020) y clásicos como "Thunderstruck", "Dirty Deeds Done Dirt Cheap", "Highway to Hell" y "Back in Black".

Además, por primera vez en su carrera, abrieron con la canción "If You Want Blood (You've Got It)", perteneciente a su reconocido álbum "Highway to Hell" de 1979.

Setlist de AC/DC en Power Trip