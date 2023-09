Bad Bunny revela lo que pensó tras perder el Grammy ante Harry Styles

En una extensa entrevista la revista Vanity Fair, el cantante Bad Bunny habló de su visión artísitca, su vida en pareja con Kendall Jenner y su carrera musical, la que lo ha llevado a participar de los Premios Grammy.

Precisamente esos premios fueron mencionados por el puertorriqueño, que en la edición 2023 fue el encargado de abrir el show con una recordada interpretación de "El Apagón" y "Después de la playa".

Hasta allí también llegaba con múltiples nominaciones, incluida la de Álbum del Año por "Un verano sin ti". Sin embargo, el premio fue para el británico Harry Styles por su disco "Harry's House".

A meses de haberse disculpado por burlarse de Styles en un concierto, Bad Bunny volvió a referirse al hecho y aseguró haberse sentido algo aliviado por no llevarse el premio.

¿Qué dijo Bad Bunny de los Grammy?

"No fue porque no sintiera que lo merecía o porque pensara que no podía ganar. Fue porque realmente no quiero escucharme a mí mismo porque sé que me iba a emocionar. Habría sido poderoso y difícil lidiar con ese orgullo", dijo a Vanity Fair.

Pese a no ganar la preciada categoría, Benito Martínez se impuso en Mejor Disco de Música Urbana, por lo que señaló que "tal vez no estaban listos para que un disco en español se llevara el gran premio".

"Ni siquiera sentí que me habían robado hasta que los medios comenzaron a decirlo y vi que todos pensaban que merecía el premio y todos pensaban que era un robo. Fue entonces cuando me convencieron y dije: 'Bueno, sí, entonces fue un robo'", reflexionó el reggaetonero.