Bad Bunny se alejará de la música en 2023

Tal como dijo en su canción "Yonaguni" el año pasado, Bad Bunny se refirió a lo que hará con su carrera durante 2023: tomarse un descanso.

"El 2023 es para mí", recalcó en una entrevista con Billboard.

El multifacético puertorriqueño explicó que el próximo año "es para mí, para mi salud física, mi salud emocional. Para respirar y disfrutar de los logros".

Sobre el futuro de su carrera tras ello, reflexionó: "Ahora mismo estoy en un punto en que (pienso) 'que pase lo que pase'. Ahora es diferente. Todo el mundo quiere colaborar (en alguna canción con él), el artista más grande que te imagines en la Tierra quiere colaborar".

