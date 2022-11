Balacera durante concierto de Danny Ocean deja un muerto y ocho heridos en México

Un saldo de ocho heridos y un muerto dejó una balacera perpetrada solo a unos metros de la Plaza Monumental de Morelia (Michoacán, México) durante el término de un concierto de Danny Ocean, causando pánico entre los asistentes al show, quienes difundieron registros del ataque en redes sociales.

De acuerdo a testigos, un grupo de sujetos armados dispararon contra los pasajeros de unas camionetas en las cercanías del recinto donde el intérprete de "Me Rehuso" se presentaba.

#ÚLTIMAHORA

Esta noche se registró una balacera al término del concierto de #DannyOcean en la plaza Monumental de #Morelia.

El saldo preliminar es de un muerto. pic.twitter.com/3yVEfEDYDS — Ana Francisca Vega (@anafvega) November 26, 2022

Ante el hecho, el reguetonero venezolano utilizó su cuenta de Twitter para hablar al respecto: "No entiendo porqué suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes".

No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx — Danny Ocean (@Dannocean) November 26, 2022

Hasta el momento autoridades policiales, que acudieron al lugar de los hechos ante la alerta, no han emitido un comunicado oficial respecto al ataque.