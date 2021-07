Billie Eilish estrena su segundo disco de estudio "Happier than ever"

Este viernes 30 de julio la cantante Billie Eilish estrenó su esperado segundo disco de estudio "Happier than ever", un trabajo que ella misma definió como "la experiencia más satisfactoria que he vivido con mi música".

El disco consiste en 16 tracks que muestran nuevas facetas sonoras de la artista de 19 años que conquistó el mundo con su tema "Bad Guy".

"Mi hermano Finneas y yo estuvimos en el cielo haciendo este disco. Amo tanto cada canción en este proyecto que literalmente me asusta mostrársela al mundo para que la escuchen", confesó la artista en su cuenta de Instagram.

El disco fue lanzado en plataformas digitales en tres versiones: una de Billie, que contiene el disco en su orden original, una para los fans con otro orden y una centrada en las letras, con la propia cantante explicando sus decisiones creativas.

"Crecí mucho haciendo este disco y experimenté mucho de auto realización y auto reflexión. Me encantaría volver en el tiempo para hacer este disco una y otra vez porque con él viví algunas de las mejores noches de mi vida", concluyó Eilish.