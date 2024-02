Blink-182 confirmó visita a Sudamérica pese a lesión de Mark Hoppus

El bajista de blink-182, Mark Hoppus, informó a través de su canal de discord que sufrió una lesión en la rodilla en medio de un concierto en Australia, a pocas semanas de su presentación en Lollapalooza Chile 2024.

Hace unos días se viralizó un video del músico cojeando mientras salía del escenario, lo que preocupó a los fans latinoamericanos que ya sufrieron con una lesión en el dedo de Travis Barker el año pasado, que pospuso la esperada visita de la banda al cono sur.

No obstante, Mark Hoppus calmó a sus seguidores y afirmó que "seguimos tocando en Sudamérica", explicando que "en el primer show en Sydney pisé un cable y me resbalé. Me lastimé la rodilla, la cuidé en el segundo show porque me dolía".

"Ayer vi a un médico que dijo que era esguince, así que me quedé en casa y le puse hielo todo el día. Tengo un aparato ortopédico, literalmente estoy poniendo hielo en mi rodilla en estos momentos", escribió en la red social.

Blink-182 se presentará el día sábado 16 de marzo en Lollapalooza Chile junto a Arcade Fire como headliners, misma jornada que tocarán bandas como The Offspring, Los Miserables, Tronic, entre otros.

Las entradas siguen a la venta por Ticketmaster y el retiro de pulseras estará disponible desde el 29 de febrero en "Lolla Store", en el mall Costanera Center.