Bruno Mars tendría millonaria deuda con casinos en Las Vegas

El cantante Bruno Mars tendría una millonaria deuda con la cadena de casinos MGM en Las Vegas, donde mantiene una residencia hace ya varios años.

Según reportes del portal News Nation, el autor de "Just The Way You Are" tendría un problema con las apuestas, lo que ha tensionado su relación con la empresa, donde hará 12 shows este 2024 entre abril y septiembre.

En este contexto, el contrato entre MGM Resorts International y el oriundo de Hawái estaría a punto de extenderse por 3 años más ya que sería la forma en la que Mars saldaría la deuda con el casino.

"Bruno le debe millones a MGM (por el juego). Básicamente, ellos son sus dueños", señaló una fuente al citado medio, añadiendo que el ganador de ocho premios Grammy tendría ingresos de alrededor de $90 millones al año y que después de impuestos estaría recibiendo solo $60 millones, de los que debe alrededor de $50 millones.

Cabe mencionar que el artista estadounidense reconoció hace años atrás que era adicto al juego, revelando que pasó varias noches jugando póker antes de saltar a la fama, siendo este su medio para pagar la renta.

Asimismo Mars, que visitó Chile el pasado septiembre, no ha sacado nueva música desde "An Evening with Silk Sonic" (2021), proyecto musical que lanzó junto a Anderson .Paak.