Cantante A$AP Rocky fue arrestado en Suecia por pelea callejera

El cantante A$AP Rocky fue arrestado en Suecia por protagonizar una violenta pelea callejera contra un par de hombres, la cual ocurrió el pasado domingo.

El estadounidense fue capturado recientemente por la policía debido a que en las últimas horas se viralizaron videos de la agresión. En las imágenes, el autor de "Praise the Lord" aparece lanzando por los aires a uno de los agredidos.

Según testigos la pelea comenzó porque los dos hombres golpeados estaban acosando al cantante y sus amigos por, supuestamente, haberles destruido un par de audífonos.

El propio A$AP Rocky quiso aclarar la situación y publicó en sus redes videos de los momentos previos a la pelea. "Un par de drogadictos que no son fans, no sabemos quienes eran y no queríamos causar problemas, pero nos siguieron por cuatro cuadras y estaban tocándole el trasero a las mujeres que pasaban", detalló el artista en su cuenta de Instagram.

En otro registro se puede apreciar como uno de los agredidos inicia la pelea golpeando a uno de los guardaespaldas de Rocky con los audífonos reclamados. "Para que quede registro, no queremos pelear con estos chicos, les hemos dicho que dejen de seguirnos pero no hacen caso", dijo el artista en ese video.

Por ahora el caso está en manos de las autoridades Suecas.