Cantante de Tool sobre Justin Bieber: "Probablemente sea un buen chico"

Maynard James Keenan, el cantante de Tool, zanjó la polémica sobre el fanatismo de Justin Bieber por la música del grupo estadounidense.

En entrevista con Zane Lowe para Apple Music, la voz de "Lateralus" dijo que Bieber "probablemente es un buen chico, es solo que está rodeado de mierda y él nunca ha tenido las herramientas para manejarlo".

"Dios lo bendiga, pero él es un producto de esas cosas que he estado hablando innumerables veces en todos los proyectos que he hecho", agregó el también cantante de A Perfect Circle y Puscifer.

En julio pasado Justin Bieber compartió en sus redes sociales parte de la letra de "The Pot", una de las canciones más reconocibles de Tool. Maynard James Keenan reaccionó a un portal de noticias con la palabra "bummer", que puede ser traducida al español como "vagabundo".

Gracias a esto el canadiense recibió una ola de burlas por parte de los seguidores de Tool. Para Keenan "esto no tenía que ver con él, si no que con el oceáno de mierda que se venía porque no pudo ser un fan de Tool en silencio, tenía que gritarlo".

"Sabía lo que se venía con la gente que no entendió lo que hizo, la gente que cree que sí entendió, que se iban a pelear entre ellos y será una estupidez y ni siquiera importa", agregó el cantante.

"El pobre muchacho se vio en medio del fuego cruzado", concluyó.