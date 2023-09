Fabiana Cantilo contó que no la dejan ver a Charly García

La cantante argentina Fabiana Cantilo reveló una triste realidad: el entorno de Charly García no la deja ver al músico.

La voz de "Mi enfermedad" dijo en entrevista con La Nación de Argentina que "no me lo dejan ver y ya dejé de insistir".

Cantilo fue parte de la banda de García y fue corista de discos como "Clics Modernos" y "Parte de la religión". Además, el artista le produjo algunas grabaciones solistas.

La trasandina también dijo que solo puede saber sobre el estado de García a través de Fito Páez, quien sí lo puede visitar. "Lo único que sé es que no camina", afirmó.

"No sé si no me quieren. No sé que pasó. Y no importa quiénes. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly. Tiene la edad de León Gieco, pero él está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar", expresó.

En agosto pasado, Charly fue internado en un recinto hospitalario de Buenos Aires debido a problemas de salud.