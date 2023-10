Leyenda del rock latinoamericano: Charly García cumple 72 años

Charly García, uno de los símbolos fundacionales del rock argentino y latinoamericano, está cumpliendo este lunes 72 años de vida.

Autor de canciones históricas como "Demoliendo hoteles", "Rezo por vos" y "Nos siguen pegando abajo", el músico porteño lleva varios años alejado de los escenarios por su mal estado de salud.

En 2022 el artista estuvo internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento por diversos problemas de salud, aunque fue dado de alta unos días después tras una rápida recuperación.

"Yo si no hay música, aunque sea la televisión... Es como que soy un pescado. La música es mi oxígeno", reconoció hace unos años sobre un arte, el de componer canciones, necesario para mantenerse a flote.

La carrera de Charly García

En casi 50 años de carrera Charly cuenta con casi treinta álbumes de estudio a sus espaldas, entre ellos piezas fundamentales de la música en Latinoamérica como "Clics modernos", el cual fue rankeado como el noveno mejor álbum de la historia del rock latino.

Antes de convertirse en un destacado solista, García tuvo otras aclamadas aventuras musicales. A principios de los 70 encabezó el grupo Sui Géneris, mientras que en los años posteriores fue parte de Serú Girán. En la década de los 80 se lanzó con una exitosa carrera en solitario.

Además del mencionado "Clics Modernos", Charly García ha editado otros relevantes álbumes como "Piano bar", "Say no More" o "Yendo de la cama al living", entre muchos otros.