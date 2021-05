Chicago da luz verde para el regreso del festival Lollapalooza en julio

Los avances en vacunación y la reapertura de actividades en ciertas áreas han permitido que comience el regreso de los eventos musicales masivos en Estados Unidos, con Lollapalooza como uno de los primeros que tendrá edición este 2021.

De acuerdo a información recogida por Variety, Chicago autorizó la edición de este año con cuatro días, entre el 29 de julio y el 1 de agosto en el Grant Park, lugar que ha recibido el festival desde 2005.

Además, el medio estadounidense afirmó que se dio luz verde con una capacidad total o al menos cerca de eso. La próxima semana la organización confirmaría la edición y anunciará, al menos, a los cabezas de cartel.

Lollapalooza Chicago sería el primer festival musical a gran escala en retornar en Estados Unidos luego de que en 2020, como todos los festivales en el mundo, debió cancelar su edición.

Para septiembre está fijado gran parte de los festivales, como en Nueva York con una edición de The Governors Ball con Billie Eilish, Tame Impala, J Balvin y Post Malone; en Las Vegas con Firefly encabezado por The Killers; y en Chicago el Riot Fest que tiene a Pixies y The Smashing Pumpkins entre otros.