Dua Lipa sacó risas con divertido vídeo en los Globos de Oro

La cantante Dua Lipa se lució en la entrega de los Globos de Oro este domingo, aunque su lujoso atuendo, hecho a la medida por Schiaparelli, fue bastante incómodo para la ocasión.

A través de redes sociales, la intérprete de "Houdini" dejó en evidencia lo molesto que resultó ser su vestido a la hora de sentarse en la ceremonia, bromeando al respecto y sacando risas entre sus seguidores.

"Gracias @goldenglobes por una noche tan hermosa anoche, lo único que faltó fue una silla reclinable", escribió la artista en el posteo, junto a un vídeo donde mostró lo incómodo que fue sentarse con la ajustada pieza.

Lipa, que prepara nueva música para este año, fue nominada a un galardón a la Mejor Canción Original con "Dance The Night", parte del soundtrack de "Barbie".

Sin embargo, no logró imponerse a Billie Eilish y su hermano Finneas, que se llevaron el premio por "What Was I Made For?", perteneciente a la misma cinta.