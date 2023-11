Harry Styles mostró su nuevo look en redes sociales: dividió a sus fans

Este miércoles, Harry Styles apareció con un nuevo corte de pelo que lo mostró totalmente diferente a cualquier look previo y tuvo diversos comentarios de sus fans.

El cantante apareció rapado en una fotografía publicada por la marca Pleasing, que Styles lanzó en 2021.

"Nuestro fundador, Harry Styles, brinda por el lanzamiento de Pleasing Fragrance con amigos en Londres. Noviembre de 2023", escribió la cuenta en una publicación.

Sin embargo, el nuevo look de Harry Styles no logró la aprobación total de su seguidores. "Quiero que sepas que me arruinaste la vida Harry" y "Cuando te crezca el pelo hablamos" fueron parte de los comentarios.