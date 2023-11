Jared Leto escaló el Empire State para promocionar a 30 Seconds to Mars

El actor y cantante Jared Leto sorprendió a sus fanáticos al ser captado escalando el Empire State, uno de los rascacielos más icónicos de Nueva York.

La prensa local cubrió la hazaña de Leto, quien fue visto amarrado con una cuerda mientras subía por la construcción.

En rigor el artista de 51 años escaló desde el piso 86 hasta el 104 en un tiempo aproximado de 20 minutos.

"De joven quería ser artista, y Nueva York era el lugar al que se venía para ser artista. Y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí", dijo Leto en la cima del edificio.

¿Por qué escaló Jared Leto?

La maniobra del artista estaba relacionada con la promoción de "Seasons World Tour", la nueva gira de su banda Thirty Seconds to Mars, con la cual actuará en la próxima edición de Lollapalooza Chile.

Dicha gira servirá para promocionar su recién estrenado álbum "t's the End of the World But It's a Beautiful Day".

Además de escalar, el músico se unió a su hermano Shannon Leto para tocar una canción en la cima del Empire State.