Javiera Mena recordó bochornosa presentación con Alejandro Sanz

La cantante Javiera Mena recordó su bochornosa presentación con Alejandro Sanz en Viña 2016, donde olvidó la letra de "Corazón Partío".

En conversación con el programa web "Sin Editar", la artista revivió el complicado momento revelando que el manager del español fue quien la contactó, solo un día antes de subir al escenario.

"No dimensioné en ese momento lo que significaba cantar una canción, entre todas las actividades que te ponen como jurado, tampoco me voy a justificar porque me equivoqué", partió contando.

En este contexto, la autora de "Sincronía Pegaso" señaló que, previo al show, no pudo ensayar junto a su par, aunque sí asistió a la prueba de sonido. "Canté la canción una vez, y ahí la cante bien, me sentí cómoda", relató.

No obstante, al momento de interpretar la famosa canción, el telepromter falló, poniendo nerviosa a la chilena. "Se quedó parado justo en la parte que me equivoqué, y yo me sabía la canción igual porque la estudié mucho, porque no me quería equivocar. Estuve hasta altas horas de la madrugada aprendiéndomela", dijo a Pamela Díaz.

"No recuerdo bien lo que pasó, pero intenté engancharme, intenté hacer como que me la sabía un poco, y fue peor. Me bajé del escenario y dije: 'no se notó, pasó piola'. Pero abrí mi Twitter y tenía como 35 mil notificaciones", cerró Mena, admitiendo que tuvo que ir a terapia tras el incidente.