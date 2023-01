Jeff Beck, legendario guitarrista del rock, muere a los 78 años

Este martes, la leyenda del rock Jeff Beck, recordado por ser uno de los guitarristas más talentosos e influyentes, falleció a los 78 años en Surrey, Inglaterra.

"En nombre de su familia, con una profunda y gran tristeza compartimos la noticia de la muerte de Jeff Beck. Después de contraer repentinamente una meningitis bacteriana, falleció pacíficamente ayer", informó su representante en un comunicado. "Su familia pide privacidad mientras procesan esta tremenda pérdida".

