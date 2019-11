Estrenan emotiva autobiografía audiovisual de Jorge González

View this post on Instagram

El 2 de abril de este año, en su casa de San Miguel, Jorge González nos habló de su infancia. Porque antes de ser conocido fue un niño y de la historia de ese niño nació la banda de rock más grande de Chile. Aquí su P R E H I S T O R I A💥 Prehistoria / Capítulo 7 / Jorge González Dirección @piedadrivadeneira / edición @anmoletto / montaje @mloyola28 / audio @antonioblondel / producción @adriano_carlos_garcia / archivo fotográfico Jorge González Ramírez, Marcos González y Anita Tapia Mendoza. Todos los capítulos de Prehistoria en nuestro IGTV: Alvaro Díaz / Héctor Noguera / Raúl Zurita / Paloma Salas / Mauricio Garrido /Mariana Di Girólamo / Jorge González

A post shared by Felicidad (@felicidad.publica) on Nov 5, 2019 at 1:00pm PST