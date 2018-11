Jorge González: Ya acepté lo que me pasó, fue difícil

El músico Jorge González, que este martes lanzó el registro del concierto "Nada es para siempre" en plataformas digitales, aseguró en Una Nueva Mañana que está "súper bien, en paz".

"¿Cómo paso el día a día? Escribiendo, sentado en mi casa, bien, súper bien, en paz", dijo el ex Los Prisioneros, en una de las pocas entrevistas que ha realizado tras haber sufrido un accidente cerebro vascular en 2015, que lo dejó con problemas motores y de habla.

Sobre la situación de salud que atraviesa, González dijo que "sí, ya lo acepté, fue difícil, es difícil, (pero) podría haber sido peor, podría estar en silla de ruedas o peor, en cama".

Jorge González, que aseguró que no ha escrito canciones "porque me cuesta mucho", detalló que "no me dan muchas ganas de volver a los escenarios, estoy bien escribiendo".

Habló también de la situación en Chile y dijo que lo ve "bastante turbulento", que aún no entiende "cómo es posible que ganara Piñera".