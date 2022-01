Josh Radnor despidió a Bob Saget, el "Ted Mosby" del futuro: "Nunca lo dejaré de extrañar"

El actor Josh Radnor, que protagonizó "How I Met Your Mother", dio emotivas palabras a Bob Saget, comediante que falleció este domingo y que fue la voz de "Ted Mosby" en el futuro.

A través de redes sociales, Radnor publicó imágenes junto al actor que falleció a los 65 años de edad. "Nunca dejaré de extrañar a Bob Saget. Bob fue el "yo" mayor y más sabio durante nueve años en 'How I Met Your Mother'. Era el hombre más amable, encantador, divertido y solidario", escribió.

"Cuando me encontré con Bob en el lote de Fox en esos primeros días, hablaba efusivamente de mi actuación y me decía cómo me estaba estudiando para asegurarse de que su interpretación vocal se sintiera bien", contó Radnor.

"Este hombre que me había encantado ver en la televisión durante años animándome, haciéndome saber que tenía derecho a estar allí e interpretar a ese personaje", expresó el actor.

Radnor también señaló que con Saget tuvo "un vínculo muy especial desde el día 1, nunca estuvimos fuera de contacto por mucho tiempo. Encontramos una manera de cenar una vez al año, incluso después de que HIMYM terminó".

Cobie Smulders, que dio vida a "Robin", también le dio palabras: "Además de ser un hombre increíblemente amable y talentoso, trabajó incansablemente para ayudar a otras personas afectadas por la esclerodermia".

Neil Patrick Harris, que interpretó a "Barney" lo definió que fue "siempre tan amable, generoso e hilarante, mientras que Alyson Hannigan, "Lily" en la comedia, dijo que "era un padre maravilloso y humano".

Absolutely stunned to hear about Bob Saget. He was always so kind and generous and hilarious. Gone too soon. #RIP