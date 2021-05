Maluma se llena de críticas por tratar de "vándalos" a manifestantes en Colombia

En las últimas horas el cantante Maluma ha sido blanco de críticas por sus declaraciones acerca de las recientes protestas sociales en Colombia, las que se desataron a raíz de una reforma tributaria impulsada -y luego retirada- por el gobierno de ese país.

A través de sus redes sociales, la voz de "Hawai" calificó de "vándalos" a las personas que salieron a manifestarse, asegurando que "esa no es la forma".

Si bien aseguró que "de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria" y que "yo realmente no soy de acuerdo con ella", Maluma agregó que "me parece una cagada en todo el sentido de la palabra, como los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer y esa no es la forma".

"Yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera de hacerlo es de forma pacífica y lo único que estamos haciendo ahí es poner el dedo en la herida y no ayudando", sostuvo el cantante colombiano.

"Así que a toda la gente que salió ayer e hizo sus protestas pacíficamente quiero felicitarlos y aplaudirlos, pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo, este es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son un ejemplo para el país", concluyó.

Sus palabras no fueron bien recibida en redes sociales, donde lo trataron de "tibio" y "amarillo", además de recomendarle no haber dado ningún mensaje.

Por sexto día consecutivo Colombia vive una nueva jornada de protestas debido a una reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque el pasado 15 de abril, pero que fue recientemente retirada debido a la presión de la gente en las calles. Hasta la fecha se contabilizan centenares de heridos y al menos 14 personas muertas durante las manifestaciones.