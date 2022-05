Debió cancelar concierto en Panamá: Marc Anthony actualiza su estado de salud tras accidente

El cantante de salsa Marc Anthony, quien se vio obligado a cancelar su show en Ciudad de Panamá este miércoles en el marco de su gira internacional debido un accidente, detalló que actualmente no se encuentra en condiciones para retomar los espectáculos.

El intérprete de "Ahora quien" iba a presentarse en el estadio Estadio Rommel Fernández para promocionar su nuevo disco "Pa allá voy", aunque previo al concierto, se lastimó la espalda mientras se encontraba en unas escaleras del camerino.

"Estoy en proceso de recuperación por la espalda. Estoy bien y me están cuidando. Me siento.. no se puede decir mejor, pero estamos en ésa. Regresaré pronto, para cumplir mi palabra", aseguró Anthony quien fue llevado a Miami para ser atendido.

"Lamentablemente, como les dije, es una cosa muy fuerte para mí porque yo no soy gente de cancelar, no tengo historia de eso. Esto es simplemente para todas esas personas que les interesa saber. Soy ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor", cerró en un video publicado.

Tal presentación en el país centroamericano ya había sido retrasada anteriormente; iba a rendir un recital el 23 de febrero, pero el alza de casos de Covid-19 impidió que se efectuara.