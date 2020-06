Las mejores 4 canciones de Metallica, según los fans de la banda

"Fade to Black", "Master of Puppets", "One" y "Enter Sandman" son las mejores 4 canciones de Metallica, de acuerdo a la votación en redes sociales de los fans del grupo californiano.

En tiempos de cuarentena, y además de conciertos históricos que emite cada lunes por streaming, la banda lanzó una "batalla de temas", en que pidió a sus seguidores en Facebook e Instagram votar en por una elección inicial de 64 canciones, dividas en 32 duelos, definidos por el cuarteto.

Las "semifinales" duran hasta este viernes y todo parece indicar que el duelo decisivo será entre "One", del disco "And Justice for All", de 1988; y "Master of Puppets", del disco homónimo, de 1986.

Metallica tenía previsto dar su primer show en el Estadio Nacional el pasado 15 de abril, pero la pandemia de Covid-19 obligó a posponerlo, hasta el 7 de diciembre próximo.