Miley Cyrus y Dolly Parton conducirán especial de año nuevo de NBC

Tras haber participado del mismo evento hace casi un año junto al actor Pete Davidson, la cadena NBC confirmó que tendrá a Miley Cyrus a cargo de animar su especial de año nuevo "New Year's Eve Party", teniendo como co-animadora a la también cantante Dolly Parton, madrina de la exHannah Montana.

"El Miley's New Year's Eve Party es sobre verse glamoroso y vestirse lo mejor posible" dice la intérprete de "Angels Like You" en el vídeo promocional, afirmando que este especial junto a la icónica cantante de country será "legendario".

Este programa no será el único donde Cyrus y Parton compartirán pantalla en estas fechas, ya que la ahijada de la voz detrás de "Jolene", hará una aparición especial en el especial de la navidad "Dolly Parton's Mountain Magic Christmas", que estrenará por la misma cadena el 1 de diciembre.

El especial, que se emitirá en vivo el 31 de diciembre, contará también con invitados especiales y presentaciones musicales próximos a confirmarse.