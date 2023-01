Murió Bruce Gowers, director del video "Bohemian Rhapsody"

A los 82 años murió el británico Bruce Gowers, director musical reconocido por estar a cargo del videoclip "Bohemian Rhapsody" de Queen.

Según medios estadounidenses, Gowers murió el pasado domingo en Santa Mónica, California, a raíz de una infección respiratoria aguda.

Gowers había grabado dos clips promocionales de Queen antes de "Bohemian Rhapsody", el cual fue registrado en solo cuatro horas en noviembre de 1975 en los estudios Elstree en Hertfordshire por 4.500 libras, unos 4.5 millones de pesos chilenos.

Otros videoclips de Gowers fueron "Somebody to Love", también de Queen; "Rockaria!" de Electric Light Orchestra, "Hot Stuff" de The Rolling Stones y "Rock With You" de Michael Jackson.