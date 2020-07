Alectrofobia graba álbum en cuarentena con Mario Breuer: "Nuestra música es combativa y lo sigue siendo"

Para este 2020, la banda chilena Alectrofobia prepara su nuevo álbum que contó con la producción del argentino Mario Breuer, en una grabación realizada en tiempos de pandemia, cuarentena y sesiones a distancia.

"Trabajamos en una mezcla de reuniones larguísimas por Zoom desde tres distintos puntos", dice el vocalista y bajista Gerardo Elgueta a Cooperativa.

Entre esos tres puntos estaba Córdoba, en Argentina, desde donde el grupo fue supervisado por Mario Breuer, productor detrás de álbumes como "Vasos Vacíos" de Los Fabulosos Cadillacs, trabajos de Andrés Calamaro y con un vínculo con Chile en los inicios de Lucybell al producir su disco debut "Peces".

"Estamos en una situación inédita y tener que producir a distancia para mí es un reto muy grande", agrega a Cooperativa el argentino desde su hogar, que enfatiza "no hay ninguna ventaja en hacerlo a distancia, ninguna".

"Alectrofobia no es una banda que necesite un super hi-fi, por el contrario, necesita mucha garra, mucha sangre y eso lo tenemos", expresó Breuer sobre esta inédita instancia de teletrabajo.

"La gran ventaja es que hemos aprendido mucho. Con Mario siempre se aprende mucho y esta vez no fue la excepción", expresa Elgueta, que forma la banda junto a al guitarrista Rudy San Martín y el baterista Alonso Cabello.

Y detalla: "Este disco tiene la particularidad que cada uno grabó solo en su casa, si bien acordamos tiempos de grabación para estar conectados y cumplir con los tiempos acordados, obviamente no es lo mismo".

El próximo disco de Alectrofobia llegará a dos años de "Violenta Fortuna", también producido por Breuer y luego de lanzar un disco en vivo grabado en Teatro Cariola.

"Nuestra música es combativa y lo sigue siendo. El criterio para este nuevo álbum fue aplicar el mismo filtro que hemos aplicado siempre: denunciar la injusticia, el abuso de poder y evidenciar verdades incómodas que viven a la vista y paciencia de nuestro diario vivir", explica Elgueta.

Breuer se suma: "Es un disco bestial, tremendo, con una evolución musical muy importante. Es un disco que quizás no requiera trucos de producción para llamar la atención, sino que es un disco muy directo y fuerte".

"La gran desventaja", dice Elgueta, "fue lo complejo que es no tocar y grabar todos juntos", lo que llevó a modificar el hogar de los músicos y transformarlos en estudios de grabación.

"Me encantaría estar con ellos", confiesa Breuer. "Estuvimos todo el tiempo comunicados pero no había abrazos. Sin abrazos no es lo mismo", sentencia.

El primer adelanto de lo que será este disco fue estrenado este viernes es "Nunca seas policía" y su videoclip fue grabado durante el encierro, con una crítica al actuar de Carabineros, bajo la dirección de Guille Sohrens.