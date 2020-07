Ex integrante de Sonora Palacios acusa intento de abuso sexual y encubrimiento

A través de un texto en redes sociales, María de los Ángeles Ibarra reveló un par de situaciones en las que asegura que fue acosada sexualmente mientras era parte de la Sonora Palacios como baterista.

En el relato, Ibarra afirma que en 2014 el mánager de la agrupación Mario Zúñiga la llevó a su casa y al momento de despedirse "me corrió la cara y me metió la lengua hasta la garganta". Según la mujer, Zúñiga dijo "me dieron ganas de darte un beso" al explicar lo hecho.

Ese acto fue informado por Ibarra, dice el relato, al director de la orquesta, Marty Palacios Moraga (hijo del fundador Marty Palacios Caro), quien aseguró que el mánager sería desvinculado pero, según Ibarra, no ocurrió al menos en los dos años siguientes.

Otro hecho que relata la baterista ocurrió fuera de Santiago, cuando el hijo de Palacios Moraga, el pianista Marvyn Palacios Gamboa, entró a su pieza y "empieza a acercarse tratando de darme besos en el cuello, a lo que yo me negaba".

"Insistió tanto que tuve que enojarme para sacármelo de encima", relata Ibarra, y luego afirma que Palacios Gamboa le dijo: "Tú te estás acostando con uno de los jefes, por eso estás aquí (...) te tienen aquí porque le 'estay' pasando el poto a alguien".

La baterista (que abandonó el grupo en 2016) afirma que le contó este segundo hecho al director de la orquesta y que su respuesta habría sido una reunión con la agrupación para "un llamado de atención".

Ibarra plantea que en ambos hechos, cuando lo informó al director de la orquesta Palacios Moraga, las respuestas fueron "si la gente se entera, nos perjudica a todos" y "déjame ver qué hago, para no perjudicar a la orquesta".

Cooperativa intentó contactarse con Sonora Palacios a través de un correo de contacto en su sitio web pero no obtuvo respuesta en 24 horas. Además, la página de Facebook del grupo fue eliminada o no es pública, y en Instagram y Twitter tienen sus cuentas en modo privado.