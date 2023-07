Julianno Sosa vuelve a Chile tras problemas legales en EE.UU.

El trapper chileno Julianno Sosa confirmó su regreso Chile tras siete años residiendo en Estados Unidos, país donde enfrentó líos legales.

A través de sus stories en Instagram, el intérprete de "Cochinae" aseguró que volverá a Chile "tras sufrir la misma opresión y el mismo destino de muchos inmigrantes a manos del gobierno de Estados Unidos".

Sosa llegó particularmente a Miami en 2016, ciudad donde se radicó y desde donde lanzó su carrera musical. Estando en ese país el cantante vivió un puñado de problemas con la justicia, incluyendo una reciente detención.

"Yo sigo en Estados Unidos porque estoy ilegal. Ahora mismo no me puedo mover porque estoy peleando un par de casos, pero antiguamente podría haber tomado un avión e irme, pero no iba a poder volver a entrar", señaló a Cooperativa hace unos meses.

Julianno Sosa arribará a primera hora de este martes a Chile, donde pretende continuar con su trabajo musical y con el lanzamiento de su próximo disco.