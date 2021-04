Pablo Chill-e tras show con 100 personas: "No era un concierto clandestino"

Este sábado se conoció que el cantante chileno Pablo Chill-e protagonizó un concierto clandestino en La Granja, en la que se afirmó que hubo alrededor de 100 personas y en plena fase de cuarentena.

En un video publicado en su Instagram y sin mostrar su rostro, Pablo Chill-e afirmó que "no era un concierto clandestino, era un evento a beneficio para un amigo al que se le quemó la casa".

"Lo que dicen en la tele, obviamente siempre van a querer pudrirlas, sobre todo cuando se trata de mi imagen", expresó el cantante.

La Fiscalía Metropolitana Sur inició una investigación de oficio contra quienes resulten responsables de la organización y participación de este evento masivo, que "constituye un delito sanitario en contexto de la cuarentena por la contingencia actual", indicó la fiscal Nadia Mondiglio.

No es la primera vez que el artista urbano no cumple con las normas sanitarias por la pandemia del Covid-19, dado que en mayo del 2020 fue detenido por no respetar el toque de queda, mientras que en febrero pasado participó de un multitudinario videoclip en Puente Alto y también en febrero fue detenido por realizar otra grabación del mismo tipo en San Joaquín.