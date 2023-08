Nicko McBrain de Iron Maiden revela que sufrió un derrame cerebral

Nicko McBrain, el baterista de Iron Maiden, reveló que fue víctima de un derrame cerebral en enero pasado.

El músico de de 71 años, que en 2020 había sido diagnosticado con cáncer, relató a través de las redes sociales del grupo que el ataque "me dejó con el lado derecho de mi cuerpo paralizado, desde el hombro hacia abajo, así que estaba preocupado porque mi carrera estaba terminando".

Ante las consecuencias McBrain se sometió a un riguroso proceso de rehabilitación que le permitió recuperar rápidamente un 70% de movilidad.

"Después de 10 semanas en terapia ya era momento de empezar los ensayos para la gira de este año", recordó el percusionista, que por estos días recorre Europa junto a Iron maiden.

"Siendo que es importante hacerles saber esto ahora y no en ese momento cuando estaba preocupado por hacer mi trabajo y concentrado en volver a mi 100%. Aún no he llegado, pero por la gracia de Dios estoy mejorando y poniéndome más fuerte a medida que avanzan las semans", agregó.

Actualmente Iron Madien se encuentra girando por Europa y luego llegarán a Norteamérica con un puñado de shows, incluyendo una presentación en el festival Power Trip. Además se rumorea que los británicos vendrán a Sudamérica y Chile en 2024.

A message from Nicko:



Hello Boys and Girls,



I hope this message finds you all well!



The reason I'm writing to you all today is to let you know of a very serious health problem that I have been through. In January I had a stroke, thank the Lord it was a minor one referred to as… pic.twitter.com/QvIt66Sy35