Olivia Rodrigo aclara rumores sobre una pelea con Taylor Swift

En medio de varias teorías en redes sociales, Olivia Rodrigo aclaró los rumores que aseguraban una disputa con Taylor Swift.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, el medio citó una supuesta pelea de la también actriz con la trece veces ganadora del Grammy por los créditos de dos temas de "Sour", su primer LP.

"Las cosas se complicaron un poco más ese verano, cuando Rodrigo les dio a Swift y Jack Antonoff dos créditos de escritura en 'Sour'", dice Rolling Stone, añadiendo que si bien no hay claridad de que Swift haya exigido esos créditos, "los fanáticos más obsesivos estaban convencidos de que esto llevó a una pelea".

Por esto, la cantante de 20 años abordó los rumores sobre la intérprete de "Style".

"No tengo problemas con nadie", dijo la autora de "All I Want", asegurando estar "muy tranquila".

"Me guardo todo para mí. Tengo a mis cuatro amigos y a mi mamá, y esas son realmente las únicas personas con las que hablo. No hay nada que decir...Hay tantas teorías de conspiración en Twitter y yo solo leo las teorías de conspiración extraterrestre", afirmó la ex Disney Channel.

Rodrigo, que lanzó recientemente su segundo álbum "Guts", citó varias veces a Swift como su artista favorita, creando una cercanía entre ambas cuando fue por su par cuando "Drivers License" alcanzó el #3 lugar en iTunes y reuniéndose con ella en los Brits Awards 2021.