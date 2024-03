Olivia Rodrigo repartió pastillas anticonceptivas en sus conciertos

En línea con la postura que hace un tiempo hizo pública, la cantante estadounidense Olivia Rodrigo ofreció productos anticonceptivos e información sobre aborto en sus conciertos.

Antes de dar comienzo a su show Enterprise Center en St. Louis, Missouri, estado restrictivo en cuanto a esta decisión, un puesto de salud reproductiva instalado en el recinto acaparó la atención de los asistentes.

Ahí fue repartida información para interrumpir un embarazo de manera segura, además de pastillas anticonceptivas, de emergencia y condones. Parte de lo recaudado de su gira "Guts" será destinado a centros de aborto locales.

