Organizadores de Rock in Rio crean nuevo festival en Sao Paulo para 2023

Los mismos productores detrás del festival Rock in Rio anunciaron la creación de un nuevo evento, The Town, que se realizará en 2023 en Sao Paulo.

Según explicaron, este nuevo festival se realizará en septiembre de 2023 en el Autódromo de Interlagos de la ciudad paulista, mismo lugar que recibió las últimas ediciones de Lollapalooza Brasil.

The Town tendrá cinco noches y seis escenarios para shows, con la idea de recibir a 660 mil personas y con un cartel que tendrá artistas nacionales e internacionales.

Um novo evento do Brasil pro mundo tá chegando! 💙



The Town: com a cara, o jeito e a grandiosidade de São Paulo, que abraça, que é multicultural, vibrante e intensa. Quando? Em setembro/2023, no autódromo de Interlagos. 🤘 #TheTown2023 pic.twitter.com/g88GmjED9y