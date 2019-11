40 años de "The Wall", la icónica obra de Pink Floyd

Estuvo 15 semanas en el número 1, fue considerado pretencioso en su momento y logró una de las puestas en escena más apoteósicas del rock: "The Wall" de Pink Floyd es sin duda una obra musical que sigue vigente y potente 40 años después de ser lanzado.

El álbum fue lanzado el 30 de noviembre de 1979 y se convirtió en el punto más masivo de una discografía que ya había entregado títulos como "The Dark Side of the Moon" (1973), "Wish You Were Here" (1975) y "Animals" (1977).

Precisamente en la gira de "Animals" fue donde Roger Waters ideó el concepto de "The Wall", con una obra que cuenta la historia de "Pink", una estrella de rock hastiada cuyo eventual aislamiento autoimpuesto de la sociedad está simbolizado por un muro. Este personaje fue inspirado tanto en la propia vida de Waters como la de Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd y que había abandonado el grupo debido a problemas mentales.

Producido por Bob Ezrin, el disco cuenta con algunas de las canciones más populares del grupo, como "Another Brick in the Wall, Part 2" y "Comfortably Numb", con temáticas sobre la guerra, el abandono y el aislamiento.

El disco fue presentado en vivo con una gira que se desarrolló entre 1980 y 1981, en la que interpretaban el disco mientras en el escenario se iban montando ladrillos que finalmente terminaban en un muro que separaba al cuarteto del público, acto que Waters replicó con una gira mundial entre 2010 y 2013.

Tres años después de su lanzamiento, en 1982, el disco fue llevado a la pantalla grande con una película que mostraba la vida de "Pink" interpretado por Bob Geldof. La cinta fue dirigida por Alan Parker y cuenta con segmentos de animación creados por Gerald Scarfe.