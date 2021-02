"Better Man": Película biográfica de Robbie Williams ficha a director de "The Greatest Showman"

Para mediados de este año se espera el inicio de las grabaciones de "Better Man", una película biográfica sobre la figura de la música británica Robbie Williams.

El proyecto cinematográfico estará a cargo del director de "The Greatest Showman", Michael Gracey, y se enfocará en los altos y bajos del ex Take That, quien sufrió problemas de depresión y abuso de sustancias durante su carrera.

Gracey describió a Deadline la historia de Williams como una "narrativa de superhéroe", llamándolo un "hombre común que soñó en grande y siguió esos sueños y lo llevaron a un lugar increíble. Por eso, la suya es una historia increíblemente identificable. No es el mejor cantante o bailarín y, sin embargo, logró vender 80 millones de discos en todo el mundo".

"Todas las canciones de Robbie se volverán a tocar, por la emoción del momento. Si en su vida se encuentra en las profundidades de la desesperación, no va a cantar una canción como un espectáculo extravagante de cabaret: va a estar roto, a capella, despojado, porque ahí es donde está emocionalmente. En momentos de pura alegría, conseguirás cantar canciones en este torbellino de histeria", expresó el director.

"En cuanto a cómo representamos a Robbie en la película, esa parte es de alto secreto. Quiero hacer esto de una manera realmente original", agregó Gracey.