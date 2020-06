Taylor Swift llama a eliminar monumentos de "figuras históricas racistas"

La cantante estadounidense Taylor Swift pidió a través de redes sociales la eliminación permanente de los monumentos que "celebran figuras históricas racistas que hicieron cosas malas" en el estado de Tennessee.

"Edward Carmack y Nathan Bedford Forrest fueron figuras despreciables en la historia de nuestro estado y deberían ser tratados como tales", escribió Swift en una serie de tuits este viernes.

"La estatua de Edward Carmack estaba sentada en el Capitolio estatal hasta que fue demolida la semana pasada en las protestas. Para su información, fue editor de un periódico supremacista blanco que publicó editoriales pro linchamiento", dijo la artista.

"Reemplazar su estatua es una pérdida de fondos estatales y una pérdida de oportunidad de hacer lo correcto", escribió antes de hablar de Bedford Forrest.

"Fue un brutal comerciante de esclavos y el primer gran mago del Ku Klux Klan que, durante la Guerra Civil, masacró a docenas de soldados negros de la Unión en Memphis", escribió Swift.

"Como oriunda de Tennessee me enferma que haya monumentos en pie en nuestro estado que celebran figuras históricas racistas que hicieron cosas malas", dijo Swift.

"Necesitamos cambiar retroactivamente el estado de las personas que perpetuaron horribles patrones de racismo de 'héroes' a 'villanos'. Y los villanos no merecen estatuas", enfatizó.

