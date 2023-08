"Que peligroso": Lali Espósito comentó triunfo electoral de Javier Milei

La cantante Lali Espósito expresó su preocupación por el triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias en Argentina y aseguró que es una situación "peligrosa y triste".

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

"Que peligroso, que triste", escribió la artista en su cuenta de Twitter apenas se conocían los primeros resultados de las PASO 2023. Eso le valió decenas de respuestas en contra con argumentos como la inflación y la situación delictual que atraviesa el país trasandino.

En un mensaje posterior, Lali desarrolló su punto de vista e indicó que "no me pone para nada mal que me 'bardeen' (insulten) por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho".

"Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos", agregó.

"Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente.Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así Así que... ¡Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho", concluyó la actriz de 31 años.