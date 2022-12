Red Hot Chili Peppers anuncia gira para 2023: Sudamérica aún debe esperar

El grupo Red Hot Chili Peppers anunció las primeras fechas para su gira de 2023 aunque sin conciertos confirmados en Sudamérica.

Los californianos, que este año lanzaron dos discos de estudio, recorrerán Estados Unidos entre el 29 de marzo y el 25 de mayo. Antes de eso tienen shows agendados en Oceanía y México.

Desde el 18 de junio al 23 de julio los autores de "Californication" se presentarán en Europa.

Durante esta gira estarán acompañados por artistas como The Strokes, Iggy Pop, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour y The Roots, entre otros.

¿Vendrá Red Hot Chili Peppers a Sudamérica?

Los rumores iniciales sobre el retorno de Red Hot Chili Peppers a Sudamérica apuntaban al primer semestre de 2023, con el Festival Lollapalooza como punta de lanza. Sin embargo Anthony Kiedis y compañía no lograron acuerdo con la organización.

Hace unos días el periodista brasileño José Norberto Flesch, conocido por adelantar información sobre los conciertos en la región, reavivó los rumores asegurando que el cuarteto había abrochado su retorno a Brasil para noviembre del próximo año.

Esta especulación cobra fuerza con este anuncio del grupo, ya que su agenda recién estará libre durante el segundo semestre de 2023.