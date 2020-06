J Balvin realizará show especial de álbum "Colores" desde su hogar

Desde su casa en Medellín, el colombiano J Balvin realizará espectáculo de realidad aumentada que se podrá ver vía streaming este sábado 20.

El artista mostrará de forma especial su más reciente álbum "Colores" con una transmisión única en su tipo para celebrar el lanzamiento del disco, disponible desde marzo pasado.

J Balvin esperaba realizar una gira mundial para presentar su nuevo material. Sin embargo, la pandemia de coronavirus paralizó los planes.

"Behind the Colores: The Live Experience" será un espectáculo de realidad aumentada, donde Balvin actuará en vivo en un espacio virtual ubicado en su casa en Medellín, al tiempo que los directores desde Los Ángeles aportarán los elementos necesarios.

El show especial será este sábado a las 21:00 horas de Chile por el canal de YouTube del colombiano.