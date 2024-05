Reportan disparos en cercanías a mansión de Drake: Un herido de gravedad

La policía de Toronto, en Canadá, está investigando una balacera en las cercanías de la mansión del rapero Drake ocurrida durante la madrugada de este martes.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron a las 2:10 am, cuando desconocidos dispararon cerca de la entrada del lugar e hirieron a un guardia de seguridad, quien fue trasladado a un centro asistencial y sometido a cirugía.

Las autoridades confirmaron que Drake, de 37 años y cuyo nombre real es Aubrey Graham, no resultó herido.

La estrella musical ha estado enfrascada en los últimos días en una batalla de "tiraderas" o "diss tracks" con el rapero Kendrick Lamar, con quien se han lanzado graves acusaciones. En la canción "Not Like Us", por ejemplo, Lamar acusó directamente a Drake de pedofilia.