Dave Navarro revela que lleva cinco meses con problemas de salud debido al Covid-19

El guitarrista de Jane's Addiction, Dave Navarro, se refirió a los problemas de salud que aún tiene relacionados con el contagio de Covid-19 que tuvo en diciembre pasado.

Navarro habló sobre los efectos a largo plazo del coronavirus que ha tenido y que han llevado a la banda a cancelar algunas presentaciones en el último tiempo.

"Soy uno de los que tuvieron el 'Covid de larga distancia'. He estado enfermo desde diciembre y supuestamente volveré a ser mi antiguo yo en... nadie sabe cuánto tiempo", dijo el guitarrista de 54 años.

"Si hay alguno de ustedes que todavía sufre mucho después de los resultados negativos, solo digo que no está solo. La fatiga y el aislamiento son bastante horribles, pero intenta pasar tu tiempo con tus seres queridos y mantente creativo. Así es como estoy tratando de superar esto", agregó.

"¡Todos los indicadores apuntan a una recuperación completa en algún momento! Realmente no hay más que decir sobre el asunto, así que agradecería no recibir un montón de DM o mensajes de texto. No es por faltar el respeto a ustedes, estoy tan cansado de hablar de esto, estoy seguro de que pueden imaginar", sentenció.