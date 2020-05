KISS escuchará a "científicos y no a los políticos" para decidir la reanudación de su gira

Gran parte de este 2020 tendría a KISS en su gira de despedida recorriendo el mundo pero la pandemia reprogramó los conciertos que por ahora no inquietan a la banda.

En una particular conversación con el embajador estadounidense en Nueva Zelanda y Samoa, Gene Simmons aseguró que en este momento lo más importante es la salud de sus fanáticos.

"Primero y principal, no importa yo, yo, yo, la banda y todo eso. Lo más importante es mantenerlos a salvo, porque los amamos. Sin los fanáticos, no somos nada y no somos nadie", dijo el bajista.

KISS suspendió sus shows desde el pasado 12 de marzo y hasta ahora pretende volver a los escenarios el 9 de junio en Francia.

Sin embargo, podría haber nuevas reprogramaciones de la gira mundial. "Saldremos una vez que sea seguro. Una vez que tengamos una vacuna, y los científicos y no los políticos, nos digan: 'Está bien, abre las puertas. Celebra la vida. Sal y diviértete'. Entonces iremos por ahí", dijo el músico.

"Espero que los políticos y los científicos se reúnan y comprendan que deben haber diferentes conjuntos de leyes dependiendo de cuán estrechamente unidos estemos entre nosotros. No tienes que ser un genio para resolver eso", sentenció Simmons.

KISS se presentará, hasta ahora, el 24 de noviembre en Santiago, en un concierto que originalmente estaba fijado para el pasado 5 de mayo.