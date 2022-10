El éxito de Audioslave "Like a Stone" entró oficialmente al Billion Club o Club de los mil millones de reproducciones en YouTube.

El videoclip superó ese hito esta semana, a 20 años de su lanzamiento como single del álbum debut del grupo estadounidense conformado por ex miembros de Rage Against the Machine junto a Chris Cornell.

"Like a Stone", escrita por Cornell junto a Brad Wilk, Tim Commerfordy Tom Morello, contó con un videoclip dirigido por Meiert Avis y fue grabado en una antigua mansión española en Silver Lake en Los Ángeles, donde Jimi Hendrix alguna vez vivió y escribió.