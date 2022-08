Mötley Crüe volvería en 2023 a Chile con su comentada gira

La banda estadounidense Mötley Crüe evalúa extender su actual gira por grandes estadios de EE.UU. a otras partes del mundo, en particular a Sudamérica, incluyendo a Chile, según reveló su bajista, Nikki Sixx.

"Estamos trabajando para Sudamérica-México-Europa-Reino Unido, Asia, etc., etc.", respondió en Twitter el músico a un fan.

Luego ante otra pregunta, desde Brasil, aseguró: "Nos vemos el próximo año".

Nacida en 1981, la banda debutó en Chile recién en 2011, con un show en el Movistar Arena.

Luego de anunciar su retiro, Mötley Crüe, tal como KISS, "revivió" y ahora está terminando una gira en grandes estadios en EE.UU., la que ha sido criticada por el uso de pistas grabadas y el estado la voz de Vince Neil.

We are working on SA-Mexico-Europe-UK-Asia- etc etc