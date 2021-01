Noel Gallagher llamó "perfecta" a canción que su hermano Liam compuso para Oasis

Como es habitual, la cordialidad entre los hermanos Noel y Liam Gallagher no existe, pero ahora el guitarrista fue sorprendentemente amable con el vocalista por una canción compuesta para Oasis.

Mientras hablaba en el podcast de Matt Morgan, Noel elogió "Songbird", una canción escrita por Liam para el álbum "Heathen Chemistry" de 2002 del grupo británico.

"Pensé que 'Songbird' de Liam era genial. Hicimos una demo y era más como 'Love Me Do' de The Beatles. Tiene un órgano bucal y suena como The Beatles. Luego le quitamos todos los instrumentos y se convirtió en una cosa acústica que creo que es perfecta", dijo el guitarrista.

Sin embargo, Noel no dudó en criticar a su hermano por no tocar "Songbird" en vivo en su carrera solista. "Lo irónico de esa canción es que ni siquiera la toca ahora, trabaja con esa. Solo tiene una melodía y eso es todo, y no está tocando la puta melodía", expresó.